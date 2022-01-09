غلق مستوصف طبي بدون ترخيص في الجيزة

كشفت مباحث الجيزة، تفاصيل غلق مستوصف طبي، من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، إذ تبين أنه بدون ترخيص، وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن المباحث لم تتلق أي بلاغات بتعرض أي أشخاص للتعذيب داخل المستوصف الطبي، وأن الواقعة تقتصر فقط على ممارسة نشاط طبي دون ترخيص من الجهة المختصة، ولم يصدر من النيابة العامة أي قرارات تخص المسؤولين عن المستوصف.

اتهامات للمسؤولين عن المستوصف

وأوضحت التحريات، أن لجنة العلاج الحر حررت محضرا، اتهمت فيه المسؤولين عن المستوصف ومن بينهم، «ع. أ» طبيب بيطري وأحد الشركاء المؤسسين للمستوصف الطبي، بالعمل دون ترخيص، رغم غلق المستوصف منذ عدة أسابيع من قبل إدارة العلاج الحر بالصحة.

النيابة لم تصدر قرارًا بضبط المسؤولين

وجرى إرسال المحضر إلى النيابة العامة، ولم يصدر أي قرارات تخص المسؤولين عن المستوصف سواء ضبط وإحضار أو استدعاء للمثول لتحقيقات النيابة، وكشفت التحريات، أنه حينما انتقلت الشرطة للمكان كان هناك اثنان من المرضى داخل المستوصف، وتم نقلهما لمستشفى أم المصريين لاستكمال العلاج، وتلقيا الرعاية الطبية هناك، وبعد مثولهما للشفاء غادراها.