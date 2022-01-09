تساقط أمطار خفيفة على جنوب سيناء والمحافظ يرفع حالة الاستعداد القصوى

شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، انخفاضا في درجات الحرارة، وغابت الشمس عن مدينة الطور، لتظهر السحب والغيوم التي ملأت السماء.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة لديها تحذيرات بسقوط أمطار وربما تتحول إلى سيول، لذا رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيء الذي يضرب المحافظة.

وقال المحافظ في تصريحاته، إن جنوب سيناء من المحافظات التي تتعرض لأمطار وسيول كل عام، ولدينا خبرة كافية لإدارة هذه الازمة التي قد تتسبب في قطع بعض الطرق.

أمطار خفيفة على الطور

وأوضح اللواء خالد فودة، أن مدينة الطور ومدن أخرى شهدت سقوط أمطار خفيفة، مشيرا إلى أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لهذه الأحوال الجوية.

وقال إن غرفة عمليات المحافظة أرسلت التحذيرات إلى غرف العمليات لكل مدينة، لمراجعة خطة الاستعداد والمواجهة لهذا المناخ.

وأشار إلى أن درجات الحرارة انخفضت عل معظم المدن ووصلت درجة الحرارة في سانت كاترين إلى أقل من 10 درجات، ما قد يؤدي إلى احتمال تساقط الثلوج على جبال المدينة.

فتح الطرق

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن كل الطرق الدولية والداخلية مفتوحة أمام حركة السيارات، ولن يتم إغلاق أي طريق إلا بالتنسيق مع المرور والأجهزة التنفيذية.

وناشد «فودة»، قائدي المركبات بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور، خاصة أن الطقس السيئ قد يتسبب في حدوث تأثيرات سلبية على الطرق.