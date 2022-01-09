تأجيل استئناف حسن مالك على حكم حبسه سنتين إلى 6 فبراير المقبل

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل الاستئناف المقدم من الإخواني حسن مالك، على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك بدون ترخيص، لجلسة 6 فبراير المقبل.

الحكم على حسن مالك صدر في 24 أبريل الماضي

وتضمن أمر الإحالة، صدور حكم في 24 أبريل الماضي ضد حسن عز الدين يوسف مالك رجل الأعمال الإخواني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، نجدت يحيى أحمد بسيوني، ومحمد منجد متولي خليفة، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا؛ لاتهامهم في قضية مباشرة أعمال البنوك، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتين، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

وعاقبت المحكمة أيضا المتهمين صالح سيد صالح سيد، أسامة أحمد عبدالمنعم المرصفاوي، يحيى عبدالمرضي محمود، مصطفى محمد مصطفى همام، محمد عادل إمام أبو الدهب، محمد صلاح محمود، أحمد عبدالسلام حسين مصباح، ومحمد صبحي عبدالله، بالسجن لمدة 3 أشهر، ودفع 5 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

السجن المؤبد لـ23 إخوانيا

كما عاقبت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 9 ديسمبر الماضي، الإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك و21 آخرين، بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

وتنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طواري بطرة، اليوم، محاكمة محمود عزت وعبدالمنعم أبو الفتوح، و23 آخرين، على خلفية اتهامهم بتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.