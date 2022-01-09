توصيات التنسيقية خلال ورشة «الشباب في مواجهة التحديات البيئية»: منصة إلكترونية

قدم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا التوصيات خلال مشاركته في ورشة «الشباب في مواجهة التحديات الييئية» ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وطرح وفد التنسيقية، الذي ضم أحمد مشعل وريهام الشبراوي وأحمد فتحي، فكرة إنشاء منصة إلكترونية تتضمن مساحة من المشاركة لرأي جميع متضرري التغيرات المناخية حول العالم، والاستماع لآرائهم ومعاناتهم من التغيرات المناخية ليتم استعراضها في قمة المناخ 27 في شرم الشيخ.

وطلب وفد التنسيقية أن تكون هذه الآراء على جدارية كبيرة في مدخل قمة المناخ ليستطيع كل قادة العالم أثناء الدخول والخروج من منتدى قمة المناخ الإطلاع عليها وتوصيل أصوات الشعوب لضيوف القمة.

حوار حول تلوث مياه الأنهار

وناقشت الورشة عددًا من الموضوعات منها، محور النقل المستدام وتأثيره على البيئة، والنوع وعلاقته بمحاور البيئة، كما تم مناقشة تدهور التربة نتيجة التصحر واستخدام الرقعة الزراعية في البناء.

وتحاور حضور الورشة حول تلوث مياه الأنهار نتيجة لعدم وجود صرف صحي سليم، وتطرقوا إلى كيفية إدارة المخلفات الصلبة، والتخلص الآمن منها.

كما نافشت الورشة العدالة في توزيع الموارد المخصصة لمشروعات البيئة في القطاعين المحلي والدولي، والتاثير المباشر وغير المباشر للتغيرات المناخية علي التعليم والصحة العقلية والنفسية والتغذية والحماية وخاصة حماية الأطفال.

تمكين الشباب للقيام بمبادرات دولية

وقدمت ريهام الشبراوي، عضو التنسيقية توصية أخرى بأن تقوم الدول المتأثرة بالتغير المناخي في حدودها باتخاذ كل الإجراءات لمنع حدوث النزاعات وضمان المصالح المشتركة كما في حالة الهيمالايا، والهند والصين على سبيل المثال.

وطلبت تمكين الشباب للقيام بمبادرات بالتعاون مع الجهات الدولية للتكيف مع الأوضاع الجديدة، مثل معالجة الأزمات الغذائية، عن طريق تنفيذ نظم غذائية، وزيادة الرقعة الزراعية عن طريق الزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية بطرق صحيحة بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية للاستثمار في مشروعات تعزيز النظم الغذائية ومكافحة تغير المناخ، مثل الحفاظ على الثروة الحيوانية وإدارتها والحفاظ علي الغابات.

مبادرة لاجئ المناخ

كما قدمت ريهام الشبراوي، توصية بأن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها التكيف مع التغيرات المناخية وتلك التأثيرات مشيرة إلى أنه يجب أن تركز المناهج التعليمية قضايا المناخ بشكل مكثف وعملي.

وقدم أحمد فتحي عضو التنسيقية، توصية بأن يتم طرح تبني منتدى شباب العالم مبادرة «لاجئ المناخ»، التي تسلط الضوء على ملف الهجرة المناخية نتيجة التغيرات المناخية في الكثير من البلدان والتي تدعو قادة العالم إلى اتخاذ قرار الآن في ملف التكيف المناخي وتنفيذ تعهداتهم الدولية لمواجهة هذا التهديد في أقرب فرصة إلى أن يكون هذا أحد الرسائل القوية لقمة المناخ 27 في شرم الشيخ.