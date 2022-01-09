عضو التنسيقية: توصيات منتدى الشباب تشغل اهتمام حكومات العالم

قال ماهر الفضالي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هذا العام، ينطلق بالعديد من الورش التحضيرية والجلسات العامة، التي تتناول موضوعات تشغل حيزا كبيرا في اهتمامات شباب العالم، مشيرا إلى أن تضع القيادة السياسية تضع كل ما يهتم به الشباب من آراء ومقترحات ومشكلات وصعوبات تواجههم، وتقف حائلا أمام تحقيق أهدافهم في شكل توصيات بنهاية منتدى شباب العالم، وتدخل فورا حيز التنفيذ والاهتمام من جميع مؤسسات الدولة المصرية.

منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية

وأضاف الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توصيات منتدى شباب العالم أصبحت ذات أهمية كبيرة، وتشغل اهتمام حكومات دول العالم، لافتا إلى أن المنتدى أصبح منصة دولية معترف بها؛ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان، الذي يشير إلى مساهمة المنتدى في القضايا التي يهتم بها الشباب.

وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشارك اليوم الأحد في العديد من الورش التحضيرية؛ أهمها جائحة كورونا، وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة، والاتحاد من أجل التنمية، ومستقبل أفريقيا بعد الجائحة، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، والتعليم ما بعد الجائحة.

المنتدى يناقش موضوعات حيوية ومهمة تؤرق الشباب

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هذا العام، ثري بالعديد من الموضوعات الحيوية والمهمة التي تؤرق الشباب في تحديد أهدافه وتحقيق طموحاته نحو مستقبل أفضل وأمل في غدٍ مشرق، وفي مقدمتها الحفاظ على البيئة وترشيد المياه؛ ومنها ورشة نحو سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية، وورشة الشباب في مواجهة التحديات البيئية، التي تهدف إلى التوعية المستمرة بمختلف درجاتها، وأيضا ورشة مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، ودور التطبيقات الإلكترونية في مواجهة جائحة كورونا، وكيف يمكن للدول الاستثمار في تطبيقاتها المحلية لتصل بها إلى العالمية.