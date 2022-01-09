آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته: كورونا عدو غامض «فيديو»

خيّم الحزن على الوسط الإعلامي، بعد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مساء اليوم الأحد، عن عمر ناهز 58 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث ظل مصابًا بهذا الفيروس أكثر من عامٍ كامل، وبحث عدد كبير من الجمهور عن آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته.

وجاء آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته، منذ عامٍ تقريبًا، حيث جمعه اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامجه «التاسعة» عبر التليفزيون المصري، حيث جاء الأخير بديلًا لـ«الإبراشي»، لحين عودته واستئناف عمله بعد شفائه التام من آثار الفيروس.

معاناته مع فيروس كورونا

وأبدى الفقيد الراحل وائل الإبراشي في آخر ظهور له قبل وفاته، حجم معاناته مع فيروس كورونا، لاسيما وأن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا، وعلى فترات طويلة، حيث قال: «أنا بتعامل مع عدو غامض، بشتغل مع إصابتي بفيروس كورونا على نقص الأوكسجين، والالتهابات بالرئتين».

وقال الإعلامي وائل الإبراشي، في آخر ظهور له قبل وفاته: «كل يوم بقيس التنفس، والأدوية محطوطة قدامي زي ورق الكوتشينة باخدها في مواعيدها»، لافتة إلى تغير علاقته مع الطعام «تذوق الطعام مع المرض صعب أوي، وبقيت بتعامل مع الطعام مش منطق المتعة لكنه واجب زي الدواء كده».

عبر عن آماله بالعودة إلى البرنامج

وتطرق وائل الإبراشي، في آخر ظهور تليفزيوني له، إلى مصير عودته إلى برنامجه «التاسعة»، حيث أعرب عن آماله بالعودة إلى البرنامج في أقرب وقت ممكن.

ومازح وائل الإبراشي، الإعلامي يوسف الحسيني، حيث تساءل بقوله: «هم إزاي يا يوسف دخلوك التليفزيون بالبنطلون الجينز»، مُشيدًا بأدائه في تقديم البرنامج.