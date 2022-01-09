مصادر تكشف الأمنية الأخيرة لـ وائل الإبراشي قبل وفاته

كشفت مصادر طبية تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي وائل الإبراشي، أثناء تواجده في أحد المستشفيات.

الإبراشي توفي منذ ساعة متأثرا بـ كورونا

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن الإبراشي توفي منذ قرابة ساعة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أدت الإصابة لوجود تليفات بالرئة كان يعالج منها.

وأوضحت المصادر، أن الإعلامي الشهير كان متواجدا في تلك المستشفى منذ قرابة 8 أشهر، وأن أمنيته الأخيرة كانت العودة للشاشة مرة أخرى، لكن حالته الصحية كانت «صعبة جداً».