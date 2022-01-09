جثمان وائل الإبراشي يخرج من المستشفى المُعالج به غدا

قالت مصادر قريبة من أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، إن جثمانه سيخرج من المستشفى الذي كان يُعالج فيه صباح غدٍ الاثنين.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنه لم يتم تحديد موعد أو مكان جنازة الإعلامي الراحل، وأنه سيتم تحديدها في وقت لاحق.

الراحل تواجد في المستشفى منذ 8 أشهر

كان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي قد توفي منذ قرابة ساعة في أحد مستشفيات القاهرة، والتي تواجد فيها لفترة تقارب الـ8 أشهر، لمتابعة وعلاجه من المضاعفات التي ألمت به عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت مصادر طبية مطلعة على حالة الإعلامي الراحل، أن الفيروس أصاب رئته بتليفات عدة كان يُعالج منها، وأن حالته كانت صعبة.