اتفاق «روسي ألماني» على عقد اجتماع لمحاولة نزع فتيل أزمة أوكرانيا

اتفقت روسيا وألمانيا، على عقد اجتماع مطلع يناير المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا، وسيعقد الاجتماع بين ينس بلوتنر، المستشار الدبلوماسي للمستشار الألماني أولاف شولتس، ومبعوث الكرملين، المسؤول عن إدارة المفاوضات مع أوكرانيا، دميتري كوزاك.

وقال مصدر في الحكومة الألمانية، لوكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، إن إقرار مبدأ الاجتماع، تم يوم الخميس الماضي خلال محادثة هاتفية بين شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجدد بوتين، تأكيده على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، وعلى تفعيل آلية النورماندي: تضم ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا، في محاولة لتحقيق سلام دائم بين هذين البلدين.

وفي سياق آخر، قامت طائرة ركاب روسية جديدة «إم إس-21» والتي تشمل أجنحة مصنعة بمواد مركبة روسية، بأول رحلة لها، أمس السبت، فيما وصف مسؤولون الطائرة، بـ انتصار على العقوبات الغربية.

وواجه تطوير الطائرة «إم إس - 21 300» تأخيرا في خضم العقوبات الغربية على موسكو، التي أعاقت استيراد المحركات والمكونات الرئيسية الأخرى.

وأقلعت الطائرة الروسية، بنجاح من محطة إيركوتسك للطيران، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج الضخم، فيما من المتوقع تسليم أولى الطائرات للعملاء في النصف الثاني من العام المقبل 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، عرضت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوضح تدمير مصنع صغير لتكرير النفط تابع للمسلحين في ريف حماة، باستخدام طائرات لانسيت المسيرة الروسية الانتحارية «لانسيت».

وتم تصميم «لانسيت» الانتحارية في شركة «زالا أيرو»، إحدى مؤسسات مجموعة «كلاشنكوف» الروسية المتخصصة في تصنيع الأسلحة.

صحيفة صينية: بكين تدشن 3 سفن حربية

من جانبها، ذكرت صحيفة «تشاينا مورنينج بوست»، أمس السبت، أن بكين دشنت 3 سفن حربية في يوم واحد، وقالت «إدارة الأمن البحري» الصينية، أن السفن الـ3 هي فرقاطتان من طراز «تايب - 054» وسفينة إنزال من طراز «071 إي»، مشيرة إلى أنه تم إطلاقها الخميس الماضي، إلى البحر بالقرب من مدينة شنجهاي.

بدوره، دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الدول الغربية إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الصين لمنعها من استخدام المصالح التجارية لتفريق الحلفاء، موضحا في مقابلة مع قناة «جلوبال»، إن بكين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها البعض في الوقت الذي تتنافس فيه على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد.