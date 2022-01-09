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محمود مسلم

الأهلي يعلن إعارة كهربا إلى هاتاي سبور التركي رسميا

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الوطن
10:37 م | الأحد 09 يناير 2022
كهربا

كهربا

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انتقال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، رسميا إلى نادي هاتاي سبور التركي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

كهربا في هاتاي سبور رسميا

وأنهى مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال كهربا إلى النادي التركي، كما قام كهربا بتمديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة سنة إضافية دون أي شروط، مؤكدًا ارتباطه بالنادي ورغبته الشديدة في خدمة الفريق لأطول فترة ممكنة.

تفاصيل انتقال كهربا

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