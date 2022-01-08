رسميًا.. كهربا يوقع على عقود انتقاله لنادي هاتاي التركي

وقع محمود عبدالمنعم كهربا، جناح فريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقود انضمامه بشكل رسمي لنادي هاتاي التركي، على سبيل الإعارة بداية من شهر يناير الجاري، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام «كهربا» بالتوقيع على عقود إعارته من النادي الأهلي لصفوف هاتاي التركي، لمدة ستة أشهر، تنتهي بنهاية الموسم الجاري، على أن يعود للأهلي فور انتهاء إعارته لصفوف النادي التركي.

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