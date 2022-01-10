تفاصيل طرح أراضي الاستثمار للنشاط الخدمي بمدينة الشروق

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح جديد لعدد من الأراضي بنظام آلية الطرح المباشر للمواطنين في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مساحة الأراضي المطروحة للاستخدام في النشاط الخدمي بـ مدينة الشروق وأسعارها:

قطعة الأرض رقم «4» بمساحة 5394 م²

طرح قطعة أرض رقم «4» بمركز خدمات المجاورة الثالثة الحي الثامن بمساحة تبلغ 5394 م²، وبسعر تقديري بلغ 8490 ج/ م، وجاءت الاشتراطات البنائية الخاصة بتلك القطعة، بألّا تزيد المساحة البنائية عن 30% من مساحة قطعة الأرض، والارتفاع المسموح به هو بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة، وألّا تزيد مدة التنفيذ عن خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.

قطعة أرض رقم «38» بنشاط خدمي

تقع تلك القطعة بالمنطقة الترفيهية شمال المدينة، وتبلغ مساحتها 2196 م2، وهي مخصصة للنشاط الخدمي بسعر تقديري بلغ 9685 ج / م، أما الاشتراطات البنائية فهي ألّا تزيد نسبة البناء عن 30% من المساحة المخصصة، والارتفاع المسموح به: «بدروم + دور أرضي + 3 أدوار متكررة»، وألا تزيد مدة التنفيذ عن ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض.

قطعة أرض رقم «1» بمساحة 7583م²

تقع هذه القطعة بمركز خدمات منطقة الحي السابع، وهي من القطع المخصصة للنشاط الخدمي، بسعر تقديري بلغ 6455 ج /م، أما الاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة فهي ألّا تزيد نسبة البناء عن 40% من مساحة الأرض، بارتفاع «بدروم + أرضي + 2 متكرر، والالتزام بجميع الشروط الخاصة بالدفاع المدني، وألا تزيد مدة التنفيذ عن أربع سنوات من تاريخ استلام الأرض.

قطعة أرض رقم «66» مخصصة للنشاط الفندقي

تبلغ مساحة تلك القطعة 17109 م²، وتقع بالمنطقة الترفيهية شمال المدينة، أما الاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة؛ فهي ألّا تزيد نسبة البناء عن 20% من مساحة الأرض، بارتفاع «بدروم + أرضي + 3 أدوار متكرر»، والالتزام بجميع الشروط الخاصة بالدفاع المدني، وألا تزيد مدة التنفيذ عن أربع سنوات من تاريخ استلام الأرض.