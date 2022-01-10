سلال الفاكهة المحفوظة منذ 2400 عام.. أغرب كشف أثري في 2021

اختارت دورية «إنسايدر» العلمية في عددها الأخير أول أمس، كشف سلال الفاكهة بخليج أبو قير، ضمن أهم الاكتشافات الأثرية للعام 2021، جنبا إلى جنب مع عدد من الاكتشافات المصرية الأخرى التي شهدها العام الماضي، منها كشف المدينة المفقودة «صعود آتون» في البر الغربي بمدينة الأقصر، واكتشاف مومياوات ذات اللسان الذهب، وكشف أسرار الملك «أمنحتب» باستخدام الأشعة بخلاف عدد من الاكتشافات العالمية في اليونان والمكسيك وعدد من دول العالم القديم، وصنفته الدورية العلمية باعتباره الكشف الأثري الأغرب.

الكشف الذي تم العثور علية غارقا ضمن آثار ميناء أبو قير البحري الغارقة عبارة عن سلال فواكه عمرها 2400 عام.

وقالت الدورية في وصفها للكشف: «عثر عليه في مدينة مصرية قديمة تحت سطح البحر ضمن مجموعة قطع أثرية أخرى، منها رأس تمثال نادر من الـديوريت في خليج أبو قير، حيث توجد المدن القديمة كانوب وتونيس وهيراكليون».

آثار لم تمس تحت الماء بخليج أبو قير

الاكتشاف حدث بواسطة فريق من الباحثين من المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء، بقيادة عالم الآثار البحرية الفرنسي فرانك جوديو، الذي اكتشف حطام المدينة الغارقة بخليج أبو قير هيراكليون منذ أكثر من عشرين عامًا.

وكشف صاحب الكشف فرانك جوديو عن أن الفاكهة لم تُمس منذ أكثر من 2000 عام، واصفًا الاكتشاف بأنه «مذهل» حيث عثر ضمن القطع التي تم العثور عليها طبقا لما ذكرته وزارة السياحة والآثار في أغسطس 2021، سلال من الخيزران وتماثيل متنوعة.

كشف غريب يضم فاكهة سليمة

أما أنواع الفاكهة التي كشف عنها، فقالت الدورية التي تعتبر من أهم المجلات العالمية، إنه عثر على السلال مليئة بالدوم، وفاكهة من شجرة نخيل أفريقية، وبذور العنب، وخزف يوناني، والأغرب ان تلك السلال محتفظة بفاكهتها دون أن تتحلل أو تعبث بها الكائنات البحرية بخليج أبي قير.

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