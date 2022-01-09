«الآثار» تشكل لجنة لفحص حوض رمسيس الثاني.. عمال الصرف عثروا عليه صدفة

توجهت لجنة من المجلس الأعلى للآثار، اليوم الأحد؛ لمعاينة حوض أثري ذي نقوش يرجح أنها تعود لعصر الملك رمسيس الثاني، عثر عليه عمال إحدى الشركات الخاصة، أثناء أعمال حفر مشروع الصرف الصحي بقرية خلوة البرادعة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، نهاية الأسبوع الماضي.

حوض دواب أو معصرة نبيذ

وقال مصدر بمنطقة آثار القليوبية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه من المرجح أن يكون الأثر حوضًا لشرب الدواب أو لعصر النبيذ، إذ يعتبر أثرًا يستعمل في الحياة اليومية، لافتًا إلى أن اللجنة ستكشف عن مدى أثريته، وهل حقا يعود لعصر رمسيس الثاني أم لا.

وأشار، إلى أن الإجراء المتبع في حال ثبوت أثرية الكشف، أن يتم نقله إلى أحد المخازن القريبة من مكان اكتشافه؛ لإجراء أعمال الترميم والدراسات اللازمة على القطعة الأثرية، وأسباب وجودها في تلك المنطقة غير المعتاد العثور على آثار تعود للعصر الفرعوني بها، موضحًا أن المجلس الأعلى للآثار سيقوم بعمل مجسات في المنطقة المحيطة؛ للتأكد من خلوها من الآثار، وقد يكون الكشف الذي كشفت عنه الصدفة بادرة لكشف أثري غير معتاد بتلك المنطقة.

لماذا انتشرت آثار رمسيس من شمال مصر لجنوبها؟

وعن سبب وجود نقش لرمسيس الثاني على الحوض الأثري، قال مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن رمسيس الثاني من أكثر الملوك الذين تركوا آثارًا لهم من شمال مصر لجنوبها، حتى أن آثاره عبرت الحدود وعثر على اسمه بآثار في السعودية وفلسطين.

وأرجع «شاكر» ذلك لعدة أسباب، أبرزها طول مدة حكم الملك رمسيس الثاني، الذي اتسم بالقوة وكثرة الغزوات، واهتمامه بالإنشاءات من شمال مصر لجنوبها.

ولفت كبير الأثريين، إلى أن الملك رمسيس الثاني قام بنقل عاصمة دولته من طيبة، إلى صان الحجر الحجر بالشرقية، وهو ما استدعى تشييد المعابد والمباني؛ ما كان سببا في ظهور آثار الحياة اليومية في العديد من المناطق غير المعتادة.