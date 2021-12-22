استئناف القاهرة تحدد 8 يناير المقبل لنظر قضية الآثار الكبرى

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المحكمة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 8 يناير المقبل، لنظر محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، وآخرين في قضية الآثار الكبرى، أمام محكمة شمال القاهرة في العباسية.

عصابة تهريب الآثار

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول علاء حسانين، أنّه شكل وأدار عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وأتلف آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، فضلا عن الاتجار في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق، في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأنّ حسن راتب متهم بالاشتراك مع علاء حسانين، في عصابة يديرها ويمولها لتنفيذ خططها الإجرامية، كما تشاركا في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار بها، بينما يواجه باقي المتهمين في القضية، تهم الانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منها آثار بقصد التهريب، والحفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا، منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، والذين تعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين، وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.

فحص القطع الأثرية المضبوطة

واستندت النيابة لما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت في تقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.