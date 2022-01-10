رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب: أرفض الواسطة.. اللي عاوز يدخل يقدم وينجح

أكدت الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أنها رفضت الكثير من طلبات «وسايط» كثيرة لالتحاق أفراد بالأكاديمية الوطنية للتدريب وبرامجها المختلفة.

وأوضحت خلال لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، على هامش التحضير لانطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وأذيع عبر قناة«إكسترا نيوز»، أن من يعرفونها لا يطلبون منها قبول أحد بالأكاديمية، نظرًا لمعرفتهم برفضها لنظام «الواسطة»: «اللي عايز يقدم وينجح.. ومفيش احتكار ولا لفئة ولا لسن إلا لو فيه سن لبرامج معينة وغير كده يقدم ويعدي معايير الاختبارات واللقاءات الشخصية ويعدي مختلف مراحل القبول بالأكاديمية وأهلا وسهلا بيه وغير كده لا مفيش».

تدريب أكثر من 28 ألف شخص

وأشارت أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قدمت 159 برنامجا لـ28800 متدرب بواقع 47600 ساعة تدريب وخريج وأنها تعمل حاليًا على 4 برامج للتدريب.

وأكدت أن بداية عمل الأكاديمية كانت بتدريب فئات ستلتحق بالعمل لدى الدولة مثل الهيئات القضائية وشركات قطاع الأعمال، وأي شاب سيلتحق بالعمل لدى الدولة يخضع للتدريب داخل الاكاديمية لمدة يتم تحديدها بناء على نوع الوظيفة وحسب سيرته الذاتية وحسب المطلوب في مراحل اعداده وتنمية مهاراته.

33 من نواب المحافظين من خريجي الأكاديمية

ولفتت إلى أن الأكاديمية تقدم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والذي كان معني بموظفي الدولة، مشيرة إلى أن الوزارات بدأت ترشيح موظفين لمسوا فيهم نوعا مختلفا من العامل البشري ويمكن أن يتولوا وظائف قيادية رغم صغر سنهمأ مثل مساعدي ومعاوني الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات لافتةأ أن 33 من نواب المحافظين كانوا من خريجي الأكاديمية.