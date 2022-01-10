مصرع شاب سقط من أعلى منزل بمدينة رشيد الجديدة في البحيرة

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى مبنى بمدينة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

سقوط شاب من أعلى منزل

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة رشيد، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر سقوطه من أعلى منزل بمدينة رشيد، وحُفظت الجثة وحُرر المحضر اللازم.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة محمود فتحي إبراهيم القاضي، 35 سنة، مقيم في مدينة المحمودية، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى رشيد العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 في تصادم سيارتين

وقبل يومين، أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق شركة الاتحاد التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفى لـ3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم، ونُقل المصابون لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من محمد حافظ، من مركز الدلنجات، وعوض إبراهيم طلبة، 22 سنة، مصاب باشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وفضيل عوض عطية، 20 سنة، مصاب بكدمات وكسر في الساق اليسرى، وعز عبدالفتاح علي، 50 سنة، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن والصدر، ونُقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.