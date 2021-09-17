في نقاط.. تعرف على مشروعات الإسكان بمدينة رشيد الجديدة

مشروعات تطويرية عدة، تشهدها مدينة رشيد الجديدة، خلال هذه الفترة، والتي تتميز بموقعها الجغرافي والطابع الساحلي، حيث تعد كغيرها من المدن الجديدة، التى توليها الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتماما كبيرا، من خلال تنفيذ مشروعات عدة، فى كل المجالات، سواء مشروعات سكنية، خدمية، صناعية، وغيرها من المشروعات، كى توفر داخلها حياة كاملة متكاملة.

«الوطن»، ترصد خلال السطور التالية، مشروعات «الإسكان» بمدينة رشيد الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بيان صحفى سابق لها.

مشروعات الإسكان بمدينة رشيد الجديدة

- تشهد مدينة رشيد الجديدة، تنفيذ 564 وحدة سكنية (25 عمارة) بالإسكان الساحلي المتميز بمدينة رشيد الجديدة.

- بلغت نسبة إنجاز تلك الوحدات نحو 80%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات للوحدات والواجهات بعددٍ من العمارات.

- تستوعب المدينة كل أنواع الإسكان (السياحي - المتوسط - الاجتماعي)، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.

- تعد المدينة متنفساً سياحياً لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة.

- تعد المرحلة العاجلة للمدينة على مساحة 268 فدانا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 778 مليون جنيه حتى الآن.

- جارى تنفيذ مبادرة «بشائر الخير 4»، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإجمالي (33 عمارة) بنسبة إنجاز 80%.

- تنفيذ أعمال المتنزهات والطرق بالمرحلة العاجلة.

- تم تدشين مدينة رشيد الجديدة فى مطلع عام 2019، لتكون إحدى مدن الجيل الرابع.

- تضم مناطق سياحية ووحدات إسكان متوسط واجتماعي.

- مدينة رشيد الجديدة تقع في موقع متميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غربا وصولا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو.

- تتمتع المدينة بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريبا، في المثلث الذهبي وتبعد عن الاسكندرية 23 كيلو متر وتبعد عن الطريق الساحلي الدولي حوالي 5 كم.

- ستساهم المدينة فى استثمارات للمحافظة تصب في زيادة مواردها لتتيح لها تطوير ورفع كفاءة خدماتها.