عازف الناي عبدالله حلمي يفقد النطق بعد إصابته بسرطان الحنجرة

كشف المحلن أحمد طارق يحيى، فقدان عازف الناي عبدالله لقدرته على النطق تمامًا، إثر إصابته بسرطان الحنجرة، مناشدًا مُحبيه بدعمه معنويًا ونفسيًا في تلك الأزمة، لاسيما أنَّه أصبح غير قادرًا عن مواصلة عمله المُتعلق بالعزف.

عبدالله حلمي من أطيب وأشطر عازفين الكولة في الوطن العربي

وكتب أحمد طارق يحيى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «اتربينا على أغاني محمد منير وكتير مننا راح حفلاته وناس كتير تعرف اللي في الصورة ده مين، عبد الله حلمي، من أطيب وأشطر عازفين الكولة في الوطن العربي، تاريخه كبير جدًا ولعب مع مطربين كتير جدًا، وفي أغاني كلنا بنحبها وعمرنا ما شفناه، وبجد دايمًا صوت آلته كانت دايمًا معايا في الهدوء والشجن وفي الفرح والخروج من أي مود كئيب».

أحمد طارق يحيى: «أكل عيش عبدالله حلمي راح في لحظة»

وواصل الملحن أحمد طارق يحيى، حديثه عن عازف الناي عبدالله حلمي، قائلًا: «عم عبدالله ربنا وضعه في اختبار لظروف صحية، فقد نعمة الكلام وبالتالي العزف على آلته، قد إيه صعب إن الواحد ميعرفش يتكلم بس الأصعب إن عمره كله اللي فناه في إتقان آلته اللي هي أكل عيشه، يروح في لحظة منه، أنا متأكّد إن دي بداية لحاجات كتير عم عبدالله يقدر يعملها مش نهاية لطموحه وعزيمته».

طارق يحيى لمحبي عبدالله حلمي: اسألوا عليه وزوروه وساعدوه

وناشد الملحن أحمد طارق يحيى، محبيه قائلًا: «اللي طالبه منكم إنكم تردوا الجميل للراجل ده وتسألوا عليه وتزوروه كل أما تفتكروا، وساعدوه بشكل معنوي وغير معنوي.. ممكن كلمة أو فكرة من حد ترفع روحه المعنوية».