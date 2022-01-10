تشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس بأحدث التجهيزات في الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في محافظات الصعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن وحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي هي أول وحدة من نوعها بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، كما أن مستشفى إيزيس التخصصي هي أول مستشفى متخصص في أمراض النساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين في صعيد مصر.

السبكي: الاهتمام بخدمات صحة المرأة ركيزة هامة بمستشفيات الهيئة

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أنَّه جرى تزويد الوحدة بأحدث التجهيزات الطبية، وتقدم العديد من الخدمات الطبية الجديدة للأم الحامل والجنين، ومنها الكشف المبكر عن تشوهات الأجنة، تشخيص الأمراض الوراثية في الأجنة، التشوهات الخلقية أو الجسدية مثل الشفة الأرنبية، مشاكل صمامات القلب، مشاكل في الجهاز العصبي، صغر حجم الجمجمة، تشوهات الهيكل العظمي أو التشوهات الناتجة عن الخلل الصبغي مثل متلازمة داون.

الكشف متاح بوحدة طب الجنين يوم الأربعاء من كل أسبوع

وذكرت هيئة الرعاية الصحية، أنَّ الكشف متاح بوحدة طب الجنين يوم الأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، لافتة إلى أنَّه يمكن حجز الموعد للكشف بوحدة طب الجنين عن طريق جواب الإحالة من أقرب مركز أو وحدة طب أسرة مسجل عليها المنتفعات بخدمات التأمين الصحي الشامل في الأقصر عبر الإتصال مجانًا بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف، لافتة إلى أنَّه الوحدة تعمل تحت إشراف الأستاذ الدكتور الطيب عبدالعال، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة جنوب الوادي.

وأكّد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنَّ الاهتمام بخدمات صحة المرأة ركيزة هامة في تقديم الخدمة بالمستشفيات التابعة للهيئة.

حزمة متنوعة من الخدمات الطبية للمنتفعات

وتابع أنَّه يجرى توفير جميع خدمات صحة المرأة من خلال تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية للمنتفعات خاصة السيدات الحوامل والمتابعة المستمرة معهم طوال فترة الحمل لتوفير صحة أفضل للأم طوال فترة الحمل، بالإضافة إلى ضمان نمو سليم للجنين طوال شهور الحمل مع تقديم الرعاية الكاملة فيما بعد الولادة خاصة في ظل التغطية الصحية الشاملة التى يقدمها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكّد السبكي، التطور الكبير في مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية في جميع التخصصات الطبية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهو ما أدى إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة 91% خلال شهور معدودة من تطبيق المنظومة الجديدة بما يمثل نقلة كبيرة ودلالة واضحة على نجاح المنظومة.