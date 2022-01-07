الرعاية الصحية في أسبوع.. لقاءات وبرامج تدريبية وتوفير خدمات طبية آمنة

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية «رعاية نيوز»، والتي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة، بزيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى محافظة بورسعيد، والتي التقى خلالها باللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطويرات والإنشاءات الجارية بمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد، إلى جانب تفقدهما أعمال التشطيبات النهائية الجارية لبدء تشغيل المبنى، والذي سيتكون من سبعة أدوار، وسيضم 80 سريرا داخليا، و4 غرف عمليات، إضافة إلى وحدتين جديدتين لقسطرة القلب والغسيل الكُلوي، كما سيضم قسم متكامل ومجهز على أعلى مستوى لعلاج الحروق.

لقاء نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة مع نائبة البرلمان

وتطرقت النشرة إلى لقاء الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد، للوقوف على آراء منتفعي خدمات التأمين الصحي الشامل حول الخدمات المقدمة إليهم بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، في إطار حرص الهيئة على التواصل الفعال والمستمر مع ممثلي الشعب بهدف التعرف على متطلباتهم وتلبية كافة احتياجاتهم من الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وتناولت إطلاق هيئة الرعاية الصحية برنامجا تدريبيا تحت عنوان «البرنامج الصيدلي المتقدم - APP»، والمعتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر AACME، لتدريب الصيادلة بفرع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر على النموذج العملي الأفضل للصيدلة السريرية، وتطوير نظم المعلومات الدوائية في مجال الرعاية الصحية، ومبادئ إدارة سلسلة التوريد، ما يسهم في رفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة من الصيادلة وتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية المقدمة.

إعلان بدء تشغيل عيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي

وضمت النشرة إعلان هيئة الرعاية الصحية بدء تشغيل عيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي، أول مستشفى متخصص في علاج أمراض النساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين بالأقصر، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا».

كما تضمنت إعلان هيئة الرعاية الصحية عن نجاح أول عملية لإصلاح عيب خلقي وانسداد كامل بفتحة الأنف الخلفية عبر منظار الأنف لشاب بمستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد، إضافة إلى نجاح أول عملية استئصال ورم سرطاني بالمستقيم باستخدام المنظار الجراحي كأحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في استئصال وعلاج الأورام بالمجمع الطبي التابع للهيئة بالإسماعيلية.

إزالة مياه بيضاء وزرع عدسة بالعين لطفل بمستشفى الرمد

وأشارت النشرة إلى نجاح عملية إزالة المياه البيضاء وزرع عدسة بالعين اليمنى لطفل بمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد، وكذلك نجاح عملية استئصال ورم بالحبل الشوكي لمُسِنة بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابعة للهيئة بالإسماعيلية.

واختتمت النشرة، بنجاح مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بالأقصر في إجراء 16 عملية مناظير عظام خلال يوم واحد فقط، إضافة إلى نجاح مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر في إجراء 5 عمليات قلب مفتوح، منها تغيير للشريان التاجي وتغيير للصمام الميترالي والأورطي على يد أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن «رعاية نيوز»، نشرة إخبارية تصدر بشكل دوري أسبوعيًا عن المركز الإعلامي للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التي تمس المواطن المصري وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم في عملية دحض الشائعات حال ظهورها .