الرعاية الصحية: نجاح عملية لاستئصال ورم بالمخ لشاب في الإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم عميق ببطينات المخ لمريض بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم بالمخ

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى تمكُّن فريق أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمجمع من إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم عميق ببطينات المخ لمريض يبلغ من العمر 33 عامًا، حيث حضر إلى المجمع لديه أعراض تدهور في مستوى الوعي وقيء مستمر وصداع وضعف بالجانب الأيسر، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين إصابته باستسقاء وورم عميق في بطينات المخ.

استخدام أحدث التقنيات العلاجية

وأضافت الهيئة، أنه تم استئصال الورم للمريض باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في استئصال أورام المخ «الميكرسكوب الجراحي»، لافتة إلى أن هذه العملية تعد من أصعب وأدق العمليات، ويساعد استخدام الميكروسكوب الجراحي في علاج أمراض واستئصال أورام المخ دون تعريض أجزاء المنطقة إلى تلف أو عطب ودون حدوث مضاعفات.

وتابعت، أنه أجريت العملية بنجاح واستقرت الحالة الصحية للمريض، على يد أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في معالجة أمراض المخ والأعصاب بمجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يضم الدكتور حازم نجم، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور هشام رفعت، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور على موافي، نائب جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمود نصار، نائب جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة ندى محمد توفيق، استشاري التخدير، وبمعاونة الفريق المتميز من تمريض العمليات بالمجمع.

ولفتت، إلى أنه تتكلف إجراء هذه العملية بمستشفيات القطاع الخاص أكثر من 100 ألف جنيه، بينما تم إجراؤها للمريض بقيمة 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة في العملية يسددها المريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

التأمين الصحي الشامل أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التأمين الصحي الشامل أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بأقل تكلفة وبأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، مشيرًا إلى الجاهزية العالمية لمجمع الإسماعيلية الطبي في توفير الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، ولافتًا إلى أن المجمع قدم أكثر من نصف مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.