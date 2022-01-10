تراجع سعر الذهب 2 جنيه منتصف التعاملات اليوم بسبب «الدولار»

تراجع سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الإثنين، عالميا ومحليا متأثرا بارتفاع سعر الدولار الأمريكي، الذي حفز المستثمرين في سوق العملات وأنعش تداولات الدولار، فضلا عن سعر الفائدة فالمعدن النفيس من المعادن شديدة الحساسية ويرتبط بسعر الفائدة الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 0.2% لتصل إلى 1792.43 دولارا للأوقية فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أدائه أمام سلة من 6 عملات رئيسية إلى مستوى 95.9 دولار بارتفاع 0.19%، كما تراجعت الفضة الفورية 0.4 % بقيمة 22.21 دولارا للأوقية ، وثبت البلاتين عند 954.05 دولارا ، ونزل البلاديوم 0.4 % إلى 1926.41 دولارا.

سعر الذهب محليا

شهد سعر الذهب تراجعًا بقيمة جنيهين منتصف تعاملات يوم الإثنين ليباع جرام الذهب عيار 24 بسعر 897 جنيها مقابل 899 جنيهًا بداية التعاملات، وسجل عيار 21 سعر 785 جنيها، وعيار 18 بسعر 673 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ 6 آلاف و280 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وسجّل سعر الأوقية 1.797.25 دولار، وعيار 24 بنحو 57.78 دولار، كما سجل عيار 22 سعر 52.96 دولار، وعيار 21 سعر 50.55 دولار، وسجل عيار 18 سعر 43.33 دولار، وأرجع متعاملون في سوق الصاغة أسباب التراجع إلى زيادة الدولار وسعر الفائدة.

وفي السوق المحلية انتشرت وبنسبة كبيرة ظاهرة تخزين «شبكة العروس»، للاستفادة من التراجع الكبير في أسعار الذهب تحسبا لزيادته، بحسب «نادي نجيب»، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، الذي أكد لـ«الوطن» أنّ محلات الصاغة شهدت انتعاشة خلال اليومين الماضين بسبب زيادة المبيعات وعمليات الشراء.