سعر الدولار أمام الجنيه.. واليورو يسجل أعلى سعر في «أبوظبي الإسلامي»

شهد سعر الدولار، استقرارًا، سعريا، اليوم الإثنين، أمام الجنيه المصري، ليسجل أعلى سعر له عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنكيّ «مصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي الكويتي».

وقال على الحريري، سكرتير شعبة شركات الصرافة بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ التعاملات اليومية لسوق الصرف تشهد هدوءا، لافتًا إلى أنّ الدولار لايزال يحتل المرتبة الأولى في حركة البيع والشرء، وتقوم شركات الصرافة بتدبير الدولارات للمستوردين لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد من الخارج مع وجود وفرة .

أعلى سعر لبيع الدولار

وجاءت بنوك «الإمارات دبي الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، و، والأهلي المتحد»، في المرتبة الثانية كأعلى سعر للشراء، اليوم الإثنين، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري، نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، في بنوك «العربي الأفريق، ، وعودة، والتنمية الصناعية، والمشرق، وأبو ظبي التجاري، وHSBC، وبلوم وقطر الوطني والبركة وأبو ظبي الأول، والمصري الخليجي، والكويت الوطني وفيصل الإسلامي وكريدي أجريكول»، كما سجّل الدولار أدنى سعر صرف أمام الجنيه في بنكين عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وهما «الأهلي المصري ومصر».

أعلى سعر لشراء العملات اليوم

وفي سياق آخر، سجّل اليورو أعلى سعر للشراء في مصر عند 17.76 جنيه في بنك «مصرف أبوظبي الإسلامي»، فيما سجّل الجنيه الإسترليني، أعلى سعر للشراء في بنك « مصرف أبوظبي الإسلامي»، بنحو 21.29 جنيه.

وسجّل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنكي «مصر والأهلي المصري»، وذلك عند 4.18 جنيه، وسجّل الدرهم الإماراتي أعلى سعر للشراء عند 4.26 جنيه في بنوك «بلوم، مصرف أبوظبي، الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي ،كريدي أجريكول، hsbc ،المشرق، المصري لتنمية الصادرات، عودة، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني،فيصل الإسلامي، المصرف العربي، الإسكندرية».