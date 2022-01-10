سعر الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة: استقرار محلي وعالمي

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا محليًا وعالميًا، وذلك في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الاثنين 10 يناير الجاري، بالتزامن مع بداية عمل البورصات العالمية دون أي تغيرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بعد تذبذبات عدة شهدها المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية، إذ كثرت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم عيار 21 كونه العيار الأكثر مبيعًا في الأسواق.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وشهد سعر الذهب اليوم عيار 21 استقرارًا عند سعر تراوح بين 785 إلى 787 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بين 897 و899 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بين 673 و675 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد تراوح سعره بين 6,280 و6,296 جنيهًا.

ومن المتوقع بحسب وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن يشهد المعدن النفيس المزيد من التراجعات خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بارتفاع الدولار، وقوة الاقتصاد الأمريكي وتلميحات بارتفاع سعر الفائدة.

أسعار الذهب عالميًا

وبالنسبة لأسعار الذهب العالمية، فقد استقر اليوم قرب أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع، وسط انتظار من المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف بأمريكا بحسب ما أفادت «رويترز».

أما سعر الذهب في المعاملات الفورية، فلم يطرأ عليها أي تغير يذكر إذ سجّل نحو 1795.11 دولارًا للأوقية «الأونصة» بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر عند 1782.10 دولار يوم الجمعة، وهبط سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.2% إلى 1794.00 دولارًا.

وفيما يخص أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 22.29 دولارًا للأوقية وارتفع سعر البلاتين 0.1% إلى 956.10 دولارًا للأوقية وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1927.25 دولارًا للأوقية.