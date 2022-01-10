الإمارات تبدأ اليوم تطبيق قرار منع سفر المواطنين غير الملقحين للخارج

بدأ الإمارات تطبيق قرار منع المواطنين غير الملقحين من السفر إلى الخارج، اليوم، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد بالبلاد في ظل الوضع الوبائي وارتفاع معدل الإصابات عالميًا.

تطبيق قرار منع غير المطعمين من السفر للخارج في الإمارات

وأعلنت وزارة الخارجية في الإمارات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، منع السفر لجميع المواطنين غير المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اعتبارًا من اليوم، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددة على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث حددت الفئات المستثناة من هذا القرار.

إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا فى الإمارات

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية،اتخذت الأمارات عدة إجراءات احترازية جديدة، تماشيا مع رؤية الدولة في مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا وتعزيز الجهود الوطنية بكافة القطاعات، وسط انتشار مخاوف من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون بالبلاد.

وأجرت وزارة الصحة في الإمارات، أمس الأحد، نحو 469 ألفا و401 فحصًا جديدًا لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشيا مع خطة وزارة الصحة الهادفة لزيادة نطاق الفحوصات للكشف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، حيث ساهم تكثيف الإجراءات الاحترازية للفحص المبكر عن الإصابة بالفيروس، إلى اكتشاف ألفين و759 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 785 ألف و625 حالة إصابة.

تحذيرات بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية في الإمارات

و من جهة أخرى، حذرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية في الأمارات، من نشر معلومات أو شائعات مضللة عن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة بالبلاد، بالإضافة إلى التحريض على عدم اتباعها، أو السخرية منها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.