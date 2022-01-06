الإمارات تبدأ العمل بنظام نصف يوم غدا الجمعة ضمن خطة دعم القطاع المالي

يبدأ موظفو القطاع الحكومي الاتحادي، والحكومات المحلية، فى الإمارات غدا الجمعة، أول دوام حكومي في تاريخ البلاد، وذلك ضمن نظام عمل أسبوعي جديد.

وبحسب صحيفة «الخليج»، يبدأ الموظفون في الإمارات غدا الجمعة، مباشرة عملهم لمدة 4 ساعات ونصف، بداية من الساعة 7.30 صباحا إلى 12:00 ظهرا، تنفيذًا لقرار العمل الأسبوعي الذي أعلنته الإمارات، الشهر الماضى، ودخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2022، ليصبح إجمالي أيام العمل 4 أيام عمل، من الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة، فى حين تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، يضاف لها الجمعة في الشارقة فقط.

تطبيق نظام العمل الجديد الأسبوعي في الامارات

وفى سياق متصل، من المقرر أن تبدأ المساجد اعتبارا من الجمعة، توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون عند تمام الساعة 1:15 ظهرا، وفي الشارقة يبقى موعد خطبة الجمعة والصلاة والإقامة على مواعيدها، حسب التقويم الهجري، كما يتضمن نظام العمل الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة تسهيلا على الموظفين و جعل الإمارات فى منطقة تعزيز لدى الدول الأخرى.

نظام العمل الجديد الأسبوعى يعزز الإمارات

يذكر أنّ نظام العمل الجديد، يُعزز موقع الإمارات بين الدول، حيث يساعد في اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ليطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

ودعم نظام العمل الأسبوعى الجديد، القطاع المالي، ليعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وذلك يؤدى إلى تعزيز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».