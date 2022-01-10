إسرائيل تسجل أعلى إصابات كورونا منذ بداية الجائحة

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة قبل عامين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية بأكثر من 21 ألف حالة إصابة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن وزارة الصحة سجلت 21 ألفا و501 إصابة مؤكدة بكورونا أمس، موضحة أن الإصابات التي جرى حصرها من بين نحو 175 ألف شخص جاءت بعد عمل اختبار كورونا، الأمر الذي رفع معدل الإصابات إلى 12.31%.

تصنيف معظم المدن الإسرائيلية حمراء بعد ارتفاع الإصابات

وذكرت الصحيفة أيضا أنه جرى تصنيف معظم المدن الإسرائيلية إلى حمراء، في علامة على خطورة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، حيث بات أكثر من 79% من سكان إسرائيل يتواجدون في البلدات المصنفة حمراء، في حين 5.1% فقط يعيشون في المناطق الخضراء.

وهناك حاليا 42 ألفا و595 إصابة نشطة بفيروس كورونا، وهناك 84 ألفا و700 طالب يخضعون للحجر الصحي، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية.

2645 من العاملين في المجال الطبي بإسرائيل وضعوا بالحجر الصحي

أما عن العاملين في القطاع الطبي، فهناك 2654 في الحجر، من بينهم 1947 تأكدت إصابتهم بكورونا، وهم 321 طبيبا و549 ممرضة و1077 عاملا في قطاعات أخرى من النظام الصحي.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، أنه تم تطعيم 66 ألف و200 إسرائيلي بالجرعة الرابعة، من بين 320 ألفا تلقوا هذه الجرعة حتى الآن معظمهم في سن 60 عاما فما أعلى، تماشيا مع الاتجاه العالمي الذي لجأ إلى جرعات تحفيزية في مواجهة انتشار الفيروس وسلالاته الجديدة.

تراجع طفيف في الإصابات ثم ارتفاع قياسي بإسرائيل

وكان أعلى معدل إصابة يومية جرى تسجيله في إسرائيل يوم الجمعة بإعلان إصابة 18 ألفا و780 إسرائيلي بالفيروس، أما أمس الأول فقد تراجع هذا العدد قليلا بالإعلان عن تسجيل 17 ألفا و521 إصابة بالفيروس.

لكن يأتي إحصاء الأمس كأعلى إحصاء لعدد إصابات بفيروس كورونا ليس في الفترة الأخيرة فقط، بل ومنذ بداية جائحة كورونا.