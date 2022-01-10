التخطيط تنظم تدريبا لتحسين المهارات ودرجة الثقة بمشاركة 8 دول أفريقية

نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لـ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تدريبا شارك فيه متدربين من 8 دول أفريقية، «سيراليون، أوغندا، جنوب السودان، كينيا، نيجيريا، زيمبابوي، الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية»، من خريجي برامج التدريب المختلفة للمعهد، وخريجات برنامج القيادة للمرأة الأفريقية ورابطة الشبكة الأفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب.

أهداف البرنامج التدريبي

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إنّ المعهد طوّر برنامج المنح الدراسية، لمساعدة المشاركين على تحديد أهدافهم وأولوياتهم في الحياة، ومنحهم القدرة على إعادة التوازن والثقة بالنفس، لتحقيق أهدافهم حتى تصبح حقيقة ملموسة، فضلا عن أنّه يساعد المشاركين لتحقيق أهدافهم المهنية والشخصية.

وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أنّ أهداف البرنامج التدريبي تتحقق عبر تقديم أدوات متنوعة للمشاركين، لمساعدتهم على تحسين مهارات اتخاذ القرار ودرجات الثقة، حيث يوفر طرقا فعالة للتأقلم مع الإجهاد اليومي، ويساعد المشاركين على فحص حياتهم ومشاعرهم بطرق مختلفة، كي يشعروا بالسيطرة المستمرة لتغيير أي موقف غير مرغوب فيه، فضلا عن أنّ المشارك يتعلم كيف يبقى متحمسا ويتخذ خطوات صغيرة، ويحدد أهداف معقولة، ويكافئ نفسه ولا يخشى طرح الأسئلة.

تحسين المهارات وتعميق المعرفة بالتدريب الحياتي

ومن جانبهم، أكد المشاركون في المنحة الدراسية، أنّ البرنامج فرصة لتحسين وتعميق معرفتهم بالتدريب الحياتي، والتطوير والتأثير الإيجابي على بيئتهم، فضلا عن دوره في تعزيز مكانتهم كلاعبين فاعلين لتنمية مجتمعاتهم وبلدانهم.