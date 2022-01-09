«التخطيط»: تغطية كل أنحاء الجمهورية بالسيارات المتنقلة خلال عامين

قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، إن الوزارة تعاونت مع وزارة الداخلية، لإضافة خدمات الأحوال المدنية، مثل إصدار بطاقات رقم قومي، وشهادات الميلاد وشهادات الزواج، عن طريق استخدام العربات المتنقلة، وهي مراكز تكنولوجية متنقلة.

ولفت إلى أنه في غضون عامين على الأكثر، ستكون مراكز الخدمة المنتقلة متاحة في شتى ربوع مصر، إذ أنها مزودة بكاميرات مراقبة، وتكييفات، ومختلف التجهيزات التي صُنعت بأيدٍ مصرية.

تعاون مع وزارة العدل

وأضاف عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تعاونت مع وزارة العدل، لإضافة خدمة التوكيلات لتقديمها عبر المراكز التكنولوجية المتكاملة، ونجحت التجربة في مواسم الصيف والشتاء، في أماكن تواجد الناس بكثافة معينة..

وتابع مساعد وزير التخطيط للبنية المعلوماتية، والتحول الرقمي: «كان من ضمن الآمال، أن نتعاون مع وزارة الداخلية، في استخراج تراخيص السيارات في الحال، متضمنة خدمات الفحص الفني.

المراكز التكنولوجية مجهزة بكل الإمكانات

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية، تكون مجهزة بكل الأجهزة الفنية التي تحتاجها المركبة، مثل قوة الموتور وعادم السيارات، وكل النواحي الفنية للمركبة، ويجرِ إصدار الرخصة حالا، ويطلبها المواطن في محل إقامته أو عمله، حيث تخضع سيارته للفحص الفني المتكامل، لاستخراج تراخيص السيارات المختلفة.

وأشار مساعد وزير التخطيط للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، إلى أنه سيجرى إطلاق 40 مركزا في الشهر الحالي، وهناك توجه بأن يزيد عدد المراكز لتغطية الجمهورية بالكامل.