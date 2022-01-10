نواب القليوبية: منتديات الشباب تؤكد حرص الرئيس على حرية الرأي والتعبير

أكد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة القليوبية، أن إقامة منتديات الشباب وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمختلف فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يعد رسالة واضحة لاهتمام الرئيس بالشباب، ويعكس أيضا اهتمامه بحرية الرأي والتعبير، من خلال المنصة الحوارية الوحيدة التي أطلقتها مصر لكل شباب العالم، إذ ترفرف أعلام دول العالم على أرض مدينة السلام فى مصر.

«بدوي»: منتدى شباب العالم يسعى لبناء جسور الثقة

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات بالبرلمان، في بيان له، إن المنتديات الشبابية التي أطلقها الرئيس السيسي تدلل على اهتمام الرئيس بالشباب، وحرصه على الاستماع إلى آرائهم لبناء جسور الثقة والتواصل معهم، مؤكدا أن هذه المنتديات يتبادل فيها الخبرات والتجارب والثقافات من خلال الاستماع إلى أفكار الشباب، والتفاعل معها، من خلال حوار حضاري ثقافي ليكونوا قادة في المستقبل وتعظيم الاستفادة من نماذج المحاكاة.

«بيومي»: اهتمام متزايد من القيادة السياسية بالشباب

وأوضح المهندس سمير البيومي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية، في بيان له، أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والتي تنطلق من مدينة شرم الشيخ، تدل في المقام الأول على اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب الحقيقي على الأرض، وتفهم ورعاية الرئيس لقدرات الشباب في تحقيق المستحيل، حيث يتحدث السيسي لكل شباب العالم من شرم الشيخ.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنتدى يعد فرصة حقيقية لعرض أفكار الشباب ومقترحاتهم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل حرية، خاصة أنه دائما ما يؤمن بالشباب ودعمهم.

وأكد «البيومي»، أن منتديات الشباب تلقي الضوء على قضايا دولية ومحلية وعربية إقليمية من خلال الاستماع إلى أفكار الشباب، وكيفية التفاعل مع هذه الملفات، فدائما ما تخرج بتوصيات يتم تنفيذها على الفور.

وأشار أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية، في بيان له، أن نجاح منتديات الشباب فى مصر برعاية وحضور الرئيس السيسي تدل على أن مصر أصبحت رائدة وقبلة لكل العالم في حوار الشباب على مستوى العالم، ويؤكد أن مصر الجديدة قادمة بعقول شبابها حاملين راية المستقبل لبناء وطنهم.