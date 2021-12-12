وكيل شباب القليوبية: نسعى لتمكين ذوي الهمم في المؤسسات

نظم مكتب ذوي القدرات والهمم بالقليوبية اليوم الأحد، بالتعاون مع مدارس سمارت ومستقبل مصر، احتفالية اليوم العالمي لذوي القدرات والهمم حيث أثنى وليد الصعيدي الممثل القانوني للمدارس على نشاط مديرية الشباب والرياضة فيما يخص ذوي الهمم معربا عن سعادته بالتعاون مع الشباب والرياضة واستضافة الحفل.

وكيل وزارة الشباب يشيد بالاحتفالية والجهود المبذولة

فيما أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن تقديره وامتنانه بكافة الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم داعيا كافة المؤسسات إلى أن تشملهم بالرغم والرعاية والتمكين وفقا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد على دور وزارة الشباب والرياضة ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتوفير سبل الدعم والرعاية لذوي القدرات والهمم.

عروض فنية واستعراضات لذوي الهمم

تضمن الحفل عروضا فنية واستعراضات فنية قدمتها فرق الموهوبين من ذوي الهمم والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الحلم المصري لعامين متتاليين والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وكذلك بعض الأغنيات الوطنية التي قدمها فريق مبصري القلوب والذي تم ترجمته للغة الإشارة من قبل أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم.

اختتم الحفل بتكريم مدارس سمارت للدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لجهوده في دعم ذوي الهمم وكذلك قام الصبروط بتكريم الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب البشري ببنها لدعمها الدائم لتقديم خدمات طبية لمكتب ذوي الهمم.

كما تم تكريم الصحفيين والإعلاميين لدورهم في إبراز مواهب ذوي الهمم وتشجيعهم في الأوساط الإعلامية المختلفة وكذلك تكريم منسقي مكتب ذوي القدرات والهمم محمود شعبان ، وبدور أحمد ونيفين عبد الفتاح لما بذلوه من جهد في دعم ذوي الهمم وكذلك تكريم عدد من المدربين والمتطوعين وذوي الهمم المشاركين في الاحتفالية.