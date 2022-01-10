السيسي يطلق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم: على الخير اجتمعنا

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: «على الخير اجتمعنا، وبسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل»، مضيفًا أنَّ منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم، خاصة في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني.

الرئيس: منتدى الشباب منصة تواصل عالمية في لحظة فارقة بالتاريخ الإنساني

وأضاف رئيس الجمهورية، في كلمته خلال افتتاح منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، بمدينة شرم الشيخ، أنَّ هذه اللحظة من التاريخ الإنساني تحتم على الجميع إدراك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف بينهم، إلى جانب «تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في الاختلاف».

الرئيس: يجب العمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام

واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلًا إنَّ الإنسانية لا سبيل لها إلى تجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى بإخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام.