السجن المشدد 5 إلى 10 سنوات والغرامة لـ7 تجار مخدرات في القليوبية

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها أحكاما رادعة فى حق 7 تجار مخدرات وسلاح، بتهم ترويج الهيروين والحشيش وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

وقضت المحكمة بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتجارهم في الهيروين وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومقاومة السلطات بدائرة مركز شرطة بنها، والمشدد 6 سنوات والغرامة 100 الف جنية لنجار موبيليا لإتجاره في الهيروين وحيازة سلاح أبيض «خنجر».

المشدد 5 سنوات لتاجر خضروات

وعاقبت جنايات بنها تاجر خضار بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش وحيازة سلاح ناري وآخر أبيض «مطواة»، وعدد من الطلقات بدائرة مركز شرطة طوخ.

كما قضت المحكمة بالمشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لبائعي خضار وفاكهة، ضبط بحوزتهما بندقية آلية وكمية من الطلقات.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد القادر ومجدى نبيل شفيق، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد.

حبس تشكيل عصابي في بنها

وكانت مديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بينهم مصففة شعر بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة «الهيروين»، وبندقية خرطوش، وكمية من الطلقات، وتم تبادل لإطلاق النار بين القوة الأمنية والمتهمين أثناء القبض عليهم، إلى أن تم ضبطهم واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها من ضبط «أ م ع»، 30 سنة، نجار موبيليا، وبحوزته كمية من الهيروين وسلاح أبيض، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

وفي طوخ، ألقت مباحث المركز القبض على بائع خضار أثناء ترويجه صفقة حشيش أثناء بيع الخضار، وتم ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش وفرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار وسلاح أبيض، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين الناري والأبيض للدفاع عن تجارته.

كما تلقى مأمور مركز بنها إخطارا يفيد بضبط كل من «ف ش س» و«إ أ ا»، بائعي خضار وفاكهة، وبحوزتهما بندقية آلية، وعدد من الطلقات، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وأُحيلا للنيابة، فأمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.