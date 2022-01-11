أمراض ترتبط بفصل الشتاء وطرق الوقاية.. منها الحكة وألم المفاصل

يأتي فصل الشتاء ويُصاب العديد من الأشخاص بالأمراض المختلفة، خاصة مع برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، فهناك الكثير من الأمراض المرتبطة بهذا الفصل، ويعاني منها الكثيرين في هذا الوقت من كل عام.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء وفقا لما ذكره موقع «medlife»، وطرق الوقاية منها.

أمراض ترتبط بفصل الشتاء

التهاب الحلق

ينتشر التهاب الحلق في فصل الشتاء بصورة كبيرة، والذي يعد أول علامة للإصابة بنزلات البرد، والذي ينتج عن عدوى فيروسية، أو الإصابة بالحساسية، أو التعرض لملوثات الهواء لذا لتجنب الإصابة بالتهاب الحلق عليك تجنب التعرض لملوثات الهواء وشرب الكثير من السوائل الدافئة.

الالتهاب الرئوي

يصاب الأشخاص عادة بالالتهاب الرئوي بسبب عدوى بكتيرية، ويسد هذا المرض الحويصلات الهوائية وهي عبارة عن أكياس هوائية صغيرة في رئتيك ويملؤها بالسوائل، وينتشر عن طريق السعال أو العطس أو عن طريق لمس شيء ما، ومن أعراض الإصابة به السعال الشديد وارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس، والقيئ.

ألم المفاصل

يعاني معظم الأشخاص من التهاب المفاصل والذي يزداد خاصة خلال فصل الشتاء، وتعد إحدى الطرق للتغلب على هذا الألم هي ممارسة الرياضة بانتظام.

حكة الجلد

يعاني العديد من الأشخاص في فصل الشتاء من الجاف والحكة، وذلك لأن الجسم في هذا الفصل لا ينتج ما يكفي من الزيوت الطبيعية والرطوبة، لذا عليك الحفاظ على رطوبة بشرتك طوال الوقت.

كيفية الوقاية من أمراض الشتاء وحتى لا تصيب الآخرين بالعدوى:

- وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها حتى تقي نفسك من الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء، أبرزها ما يلي:

احرص على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون باستمرار.

- احرص على تغطية فمك عند العطس والسعال في حال الإصابة بنزلات البرد.

- استخدام أدواتك الخاصة بك عندما يتعلق الأمر بالأكل والشرب.

- اشرب كميات من المياه بقدر كاف للحفاظ على رطوبتك.