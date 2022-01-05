أشياء بسيطة يمكنك فعلها حتى لا يزداد وزنك في الشتاء

يزداد تناول الناس للوجبات والأطعمة المختلفة في فصل الشتاء بصفة خاصة، مما يكسبهم مزيدا من الوزن وهذا يسبب لهم إزعاجا، لذا هناك طرق بسيطة يمكنك اتباعها حتى لا يزداد وزنك في فصل الشتاء.

عادات بسيطة يمكنك اتباعها حتى لا يزداد وزنك في فصل الشتاء

وخلال تصريحات لشبكة تلفزيون «DMC» قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، إنّ شرب المياه بكثرة يجعلك تحافظ على وزنك في فصل الشتاء، حيث أن قلة شرب المياه، يجعل وزنك يزداد، لذا يجب الحرص دائمًا على شرب والسوائل بكثرة وذلك لأهمية المياه في عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

ويمكن استبدال شرب المياه بمشروبات وسوائل دافئة مثل الشاي والينسون.

كما قال طبيب التغذية حسين منصور، إن هناك عادة يمكن الحفاظ عليها حتى لا تكسب مزيدا من الوزن في فصل الشتاء، أبرزها المشي السريع لمدة قصيرة، ومن الأفضل استخدم السلالم بدلاً من المصعد أو قم بمشي سريع حول المكان لحرق بعض السعرات الحرارية.

ونصح منصور، خلال تصريحات خاصة للوطن، بضرورة الابتعاد عن المشروبات العالية في السعرات الحرارية وتناولها بكثرة في فصل الشتاء، حيث يحب الكثيرين تناول السكريات والحلويات المختلفة وإضافة القشطة والحليب المكثف والشوكولاتة والمنكهات على الشاي أو القهوة أو الحليب وهذا من أكبر الأسباب لزيادة الوزن في فصل الشتاء لذا يجب التوقف عن ممارسة هذه العادات التي تضر بصحة الإنسان أيضا إذا تم تناولها بكثرة وليس زيادة الوزن فقط.

وقال طبيب التغذية، إنّ الحركة والتنقل وممارسة الأنشطة المختلفة يساعدك في فقدان الوزن، حيث أن قلة الحركة والميل إلى الجلوس في السرير أغلب الوقت تعد من العادات الخاطئة في فصل الشتاء.