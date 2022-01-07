4 أجهزة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. منها الفرن

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدد من الأجهزة الكهربائية التي يتسبب استخدامها لساعات في ارتفاع فاتورة الكهرباء أكثر من غيرها، وقدم عدة نصائح لتقليل استهلاكها، وخفض قيمة الفاتورة، وذلك على النحو التالي:

الأجهزة اللي ترفع استهلاك الكهرباء في الشتاء

الميكروويف

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن الميكروويف من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، حيث يتخطى معدل استخدامه 500 وات لليوم الواحد، ونصح المواطنين بتجنب استخدامه أوقات كثيرة باليوم، وفصله عن الكهرباء بعد الانتهاء منه.

غلاية الماء

يبلغ معدل استهلاك غلاية المياه للكهرباء 310 كيلو وات للشهر الواحد، إذ أن الغلاية من الأجهزة عالية الاستهلاك، خاصة مع استخدامها بشكل متكرر لتحضير المشروبات الساخنة في الشتاء، لذا يجب عدم تركها موصولة بالكهرباء بشكل دائم لتوفير الاستهلاك، لتجنب احتراقها.

الثلاجة

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الثلاجة، من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، إذ أنها تستهلك 205 كيلو وات في الشهر الواحد، ونصح المواطنين بشراء الأجهزة الأكثر توفيرا للكهرباء، من خلال مراعاة استهلاك الطاقة عند الشراء.

الفرن الكهربي

يستهلك الفرن الكهربائي ما يقرب من 58 كيلو وات خلال الشهر الواحد، ما يعني استهلاك بكمية كبيرة في الشهر، ونصح الجهاز المواطنين بإمكانية استبداله بالفرن الغاز لتوفير الطاقة.

كما نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المواطنين بشراء الأجهزة الأقل استهلاكا للكهرباء، ويمكن اختيارها وفق بطاقة الكهرباء، التي توضح مدى كفاءة الجهاز من حيث استهلاك الطاقة وجودته، إذ أن البطاقة ذات اللون الأخضر A أو+ A أو A ++، تشير إلى الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية، أما البطاقة ذات اللون الأحمر E تظهر مستوى كفاءة أقل واستهلاك أكثر للكهرباء.