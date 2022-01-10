هاني رمزي يكشف تفاصيل آخر لقاء جمعه بـ وائل الإبراشي: كان خايف من كورونا

صدمة كبيرة أصابت الوسط الفني والإعلامي، بوفاة وائل الإبراشي، ونعاه عدد كبير من الإعلاميين والفنانين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنان هاني رمزي، الذي التقى «الإبراشي»، في آخر ظهور له أثناء فعاليات «جائزة محمد صبحي»، على مسرح مدينة سنبل.

هاني رمزي ينعي وائل الإبراشي

وعبر هاني رمزي عن صدمته من خبر رحيل الإعلامي وائل الإبراشي لافتًا إلى أنه كان على يقين من شفائه وتخطيه الأزمة: «سنفتقده كإعلامي صاحب مدرسة متفردة كان يؤثر من خلالها على الكثير من الطبقات المختلفة وعلى المستوى الشخصي، كان من أصدقائي المقربين وكان له معزة خاصة في قلبي وكان دائما بشوش ومتفائل».

آخر لقاء بين هاني رمزي ووائل الإبراشي

وعن آخر لقاء جمع بينه وبين الراحل، قال «هاني رمزي»، إن الإبراشي حضر حفل تكريم نظمه الفنان محمد صبحي لتلاميذه وتابع: «حضر الإحتفالية وكنا متصورين سوا ووائل كان رافض يقلع الكمامة تماما وكان طولا الوقت بالكمامة وكان خايف جدا من الكورونا وعندما أراد المصور خلع الكمامات إتفق معنا وائل الإبراشي أن نخلع الكمامات ونكتم نفسنا كي لا يصاب أحد مننا بأية عدوى ولكننا مسلمين بأمر الله وقضاؤه وقدره».

وشُيع جثمان الراحل وائل الإبراشي بعد صلاة الظهر من مسقط رأسه في شربين بمحافظة الدقهلية، ودخلت زوجة الراحل في نوبة من البكاء الشديد حين وصول جثمانه وسط غياب تام للإعلاميين والفنانين، ومن المقرر أن تستقبل الأسرة العزاء مساء اليوم بمدينة شربين، فضلا عن عزاء في القاهرة لم يتحدد موعده بعد.

وكان وائل الإبراشي توفي مساء أمس داخل أحد المستشفيات متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.