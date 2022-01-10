إيناس عز الدين تروي موقفا إنسانيا لـ وائل الإبراشي: دعمني في أزمتي

نعت الفنانة إيناس عز الدين، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي وافته المنية، أمس، بعد معاناة مع تداعيات وباء كورونا، إذ شُيعت جنازته، ظهر اليوم، من مركز شربين بمحافظة الدقهلية، ووارى جثمانه الثرى داخل مقابر عائلته هناك.

إيناس عز الدين: مصر فقدت قيمة إعلامية كبيرة برحيل الإبراشي

وقالت إيناس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصر فقدت قيمة إعلامية كبيرة برحيل وائل الإبراشي، التي كانت تعتبره أخا كبيرا لها، لا سيما أنه ساندها ودعمها وقت تعرض صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» لاختراق من مجهول، ونشره أشياء لا أخلاقية على الصفحة منذ سنوات، ما دفعها لإقامة دعوى قضائية آنذاك، وفقا لكلامها.

وأوضحت إيناس، أنها تواصلت حينها مع وائل الإبراشي عبر الهاتف، وقدم لها العديد من النصائح الأبوية، كي يدعمها ويساندها، مشددة على أن الأخير لم يسع حينها للمتاجرة بالأزمة أو الحصول على سبق إعلامي جراء الواقعة التي كانت مثار جدل آنذاك.

وأعربت إيناس، عن شعورها بالحزن الشديد عقب الإعلان رسميا عن وفاة وائل الإبراشي، مؤكدة أنها لن تنسى موقفه الداعم لها وقت أزمتها، وكانت تدعو له دوما بالشفاء العاجل وقت إصابته بفيروس كورونا.

تفاصيل جنازة الإعلامي وائل الإبراشي

وشُيعت جنازة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، من مسجد الشربيني أبو أحمد في مسقط رأسه بمركز شربين بالدقهلية، إذ شارك المئات في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، فيما دخلت زوجته في نوبة بكاء شديدة حزنا على رحيل زوجها الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 58 عاما.