سائق الإبراشي: كان يعتبرني أحد أفراد عائلته.. وأوصاني على ابنته وزوجته

كشف بهاء، السائق الخاص للإعلامي القدير وائل الإبراشي، بعض الجوانب الإنسانية للراحل، قائلا: «الصدمة اللي أنا فيها مش مخلية الواحد يعرف يقول حاجة، ده كان بيعاملني زي أخوه الصغير، مكنتش بحس أني شغال سواق معاه، كنت دايمًا بحس أنه أخ كبير ليا، أي حد يشتغل مع الإعلامي وائل الإبراشي هيحبه، كان من الشخصيات اللي بتخلي اللي قدامه يحبه لوحده».

يعمل مع الإعلامي وائل الإبراشي منذ 10 سنوات

وأضاف «بهاء»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، عبر تقنية البث المباشر، أنه يعمل مع الإعلامي وائل الإبراشي منذ 10 سنوات، وكان يزوره باستمرار في المستشفى، «كان بيوصيني دائمًا على بنته والمدام بتاعته، كان يقولي حافظ على بنتي وخلي بالك منها، أنا بقالي سنين طويلة معاهم، وبنته كانت صغيرة، كان بيخاف البنت تخرج لوحدها، لما اشتغلت معاه وبقى فيه ثقة بيني وبينه، البنت مبقتش تخرج إلا معايا أنا».

مش فاكر أي موقف معاه من صدمة وفاته

أوضح السائق الخاص بالإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أنه كان يشعر وكأنه فرد من عائلة الراحل، «حسيت أني واحد من البيت عند الأستاذ وائل، مش مجرد سائق، ليه مواقف معايا كتير، كنا نبقى قاعدين لو حس أني مضايق ياخدني على جنب، يقولي شكلك مش عاجبني، محتاج حاجة، عاوز فلوس، عندك مشاكل في البيت، عمره ما رفض لي طلب، ولا آخر عليا حاجة، أنا من الصدمة مش فاكر المواقف اللي بيني وبينه».