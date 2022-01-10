للمرة الثانية.. ميناء الطور البحري يستقبل 2000 رأس ماشية من الصومال

استقبل ميناء الطور البحري، بجنوب سيناء، عبّارة، تنقل ألفين من عجول الأبقار، للمرة الثانية، وتم نقلها إلي مزرعة العجول بالمنطقة الصناعية، بعد استقبال 1500 رأس ماشية أخرى، منذ 6 أشهر.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن» اليوم الاثنين، إنه تم استغلال مزرعة المواشي الموجودة في المنطقة الصناعية بطور سيناء، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة توفير اللحوم للمواطنين بأسعار أقل من السوق، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف المحافظ بأن ميناء الطور هو أحد الموانئ الهامة التي تقع على ساحل خليج السويس، وكان يعمل في نقل الحجاج، منذ أكثر من 100 سنة، وتوقف العمل به حتى بدأت إحدى الشركات المتخصصة في استيراد ونقل المواشي على مستوى الوطن العربي، بتشغيل الميناء عن طريق استقدام عجول أبقار من دول أفريقيا، لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وصول 2000 رأس عجل بقري

من جانبه، قال أحمد أبو خضرة، رئيس مجلس إدارة شركة «تراست»، المتخصصة في استيراد ونقل المواشي على مستوى الوطن العربي، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، لتوطيد العلاقات، خاصة في دول القرن الأفريقي، الصومال وجيبوتي، وفتح أسواق جديدة.

وأشار رئيس الشركة إلى وصول 2000 عجل بقري، إلى ميناء الطور البحري، قادمة من دولة الصومال، تم نقلها إلى مزرعة العجول في المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يجرى فيها استقدام عجول من دول أفريقية إلى ميناء الطور البحري، حيث تم استيراد 1500 عجل قبل نحو 6 أشهر.

وأضاف «أبوخضرة» أن العجول خضعت للحجر البيطري في ميناء مقديشيو بالصومال، مدة 21 يوما، وستبقى في المزرعة فترة 20 يوما، قبل أن تتم عملية الذبح، موضحا أن الطب البيطري يقوم بمتابعة العجول منذ وصولها، ويشرف على عملية الذبح، بعد التأكد من صحة العجول وسلامتها.

منفذ لبيع اللحوم للمواطنين

وقال رئيس الشركة إن هذه العجول سوف يجرى ذبحها في المجزر الآلي بالطور ونقلها مذبوحة إلى باقي الأسواق، مؤكدا أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق على فتح عدة منافذ بطور سيناء العاصمة، لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، ضمن مبادرة الرئيس السيسي، حياة كريمة.

وأضاف أن هناك ثلاث مزارع أخرى منتشرة في محافظات السويس، والغربية، وجنوب سيناء، بهدف توفير اللحوم للمواطنين، وقدم الشكر إلى القيادة السياسية التي تسعى لتخفيف العبء عن المواطن البسيط، وتوفير احتياجاته من اللحوم الحمراء، مؤكدا أن السعر للمستهلك لن يزيد على 100 جنيه للكيلو.