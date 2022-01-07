هيثم شاكر يتألق في حفل بشرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء (صور)

أحيا النجم هيثم شاكر، حفل افتتاح أحد الفنادق مدينة شرم الشيخ، أمس، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من الشخصيات العامة.

وتألق الفنان هيثم شاكر خلال فقرته في حفل الافتتاح، وأبهر الجميع بصوته المميز واستمرت فقرته أكثر من ساعة قدم خلالها مجموعة من أغانيه التي تميز بها خلال مشواره الفني.

وكان «شاكر» حضر برفقة منظم الحفلات الشهير وليد منصور المسؤول عن تنظيم حفلات إدارة النوادي ويعتبر هذا الحفل السادس له معه بعد خمسة حفلات أقيمت الأسابيع الماضية في مناطق متفرقة.

هيثم شاكر يطرح أغنية «لما تحس»

وطرح هيثم شاكر مؤخرًا أغنية «لما تحس»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع ، وسام عبد المنعم، وميكس وماستر هاني محروس، وحققت الأغنية مليون ونصف مشاهدة خلال شهر من طرحها.

هيثم شاكر يطرح أغنية «صاحب الجمال»

كما طرح قبلها أغنية «صاحب الجمال»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، مكس وماستر هاني محروس، ومنتج منفذ فادي صبحي.

وكانت آخر أعمال هيثم شاكر الدرامية مشاركته في مسلسل «حب عمري»، بطولة سهر الصايغ ومنة ‏فضالى وأحمد كرارة، ومي القاضي، وحنان سليمان وأماني ‏كمال وديانا هاشم وتامر فرج، وسامح الصريطي وغيرهم ‏من الفنانين، والعمل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد ‏العزيز حشاد.

\