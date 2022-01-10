وزيرة الهجرة: تصدينا للهجرة غير الشرعية.. ودفعنا الجميع للإشادة بنا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2016، عن نجاح تصدي مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية وعدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، يعود الفضل فيه إلى الكثير من جهات الدولة، التي تضافرت في عملها للوصول لتلك النتائج.

مكرم: الرئيس السيسي سعي للحفاظ على هذا النجاح

وأضافت «مكرم»، على هامش مشاركتها بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة لبرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس السيسي سعي للحفاظ على هذا النجاح، وفي آخر منتدى لشباب العالم، عام 2019، أطلق مبادرة «مراكب النجاة»، مضيفة: «الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية، لكنها ضد الهجرة غير الشرعية حماية لأبناء مصر، والرئيس وجه الوزارة بالتعامل في تلك المبادرة الهامة، عبر التوعية والتواصل مع الشباب».

نتائج إيجابية على أرض الواقع منذ إنطلاق المبادرة الرئاسية

وأوضحت الوزيرة، أنه يجرى العمل على إنجاح مبادرة «مراكب النجاة»، بالتوازي مع مبادرة «حياة كريمة»، لتحسين معيشة المواطنين بالقرى المصرية المختلفة: «لمسنا الكثير من النتائج الإيجابية على أرض الواقع منذ انطلاق المبادرة الرئاسية وحتى الآن، عبر تأهيل وتدريب الشباب، والنسبة قلّت كثيرًا».

وأكدت على أن الكثير من المنظمات الدولية والدول الأجنبية، تُثني على جهود الدولة المصرية في مكافحة هذه الظاهرة السيئة، وإنهاء تلك الرحلات، بهذا القدر والكم، ونسلك مسلكا آخر للتدريب والتأهيل، والتوعية بالمخاطر، وهو ما أثّر كثيرًا، ودفع المنظمات الدولية والدول الأخرى للإشادة بهذه النتائج.

وتابعت: «في وسط كل تلك التحديات الدولة لم تغلق أبوابها سواء أمام العالقين أو في مسيرة الإنتاج والعمل، وخلال العامين الماضيين رأينا افتتاحات كبرى للرئيس السيسي، الدولة لم تتوقف، وكان يمكن أن تعطلنا جائحة كورونا، لكن كان فيه إرادة قوية وعزيمة، إننا نستمر بهذه التحديات، ولما بنقارن نفسنا بدول أخرى، هنلاقي مصر اقتصادها والمستوى التعليمي والصحي فيها اتحسنوا، وجوّدنا من الخدمات المقدمة للمواطنين».