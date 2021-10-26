نبيلة مكرم: أهالي الصعيد شعروا باهتمام الدولة بهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة «مراكب النجاة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحد مؤتمرات الشباب عام 2019، تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين في العديد من المحافظات، من أجل الحد ومنع الهجرة غير الشرعية، مبينا أن هناك اهتماما بمحافظات الصعيد، مثل أسيوط وسوهاج، لمنع الهجرة من هذه المحافظات.

إيقاف اللقاءات الجماهيرية بسبب كورونا

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه تم إيقاف اللقاءات الجماهيرية بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ولكن هناك تنسيقا بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسط وجهة ألمانية، بالترتيب مع الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، الذي دعم إجراء الفعاليات الهامة في المحافظة.

مكرم: بكلم المواطنين بمنتهى المصداقية

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: «بكلم المواطنين بمنتهى المصداقية ونقولهم إن الدولة بتشتغل عشان مترميش ولادها في البحر وبنشتغل في مبادرة حياة كريمة عشان محدش يرمي نفسه في البحر وعشان ربنا يباركلنا في الحاجات الصغيرة اللي بنعملها ورد فعل الأمهات بيكون إيجابي لما يسمعوا كده، والشغل اللي بيحصل من تبطين ترع وتحلية مياه بيخلي الناس تحس إن الدولة بتبص ليهم وتحسن من ظروفهم وشايفين على أرض الواقع محافظ ووزيرة وممثلين عن وزارة التضامن والمركز الثقافي الألماني بيعرفوا أن الدولة مهتمة بيهم».