سيد عبدالحفيظ: محمد صلاح عبقري..وحمدي فتحي أهم لاعب في المنتخب

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن توقعاته لمواجهة مصر ونيجيريا اليوم، في افتتاح مشوار المنتخب الوطني ببطولة كأس أمم إفريقيا، مشيداً بـ محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول، مشيراً إلى أنه رغم تألقه لكنه يرى أن حمدي فتحي لاعب الأهلي، هو أهم لاعب في أي فريق، ولا يحصل على ما يستحقه مقارنة بمستواه ودوره في الملعب.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات لبرنامج «اللعيب» عبر قناة «MBC masr»: «عندنا لاعيبة كتير عندها حلول فردية على رأسهم محمد صلاح، بالإضافة لـ عمر مرموش، الذي يؤدي بشكل كويس مع المنتخب وكان مفاجأة بالنسبة لنا، وأتوقع فوز منتخب مصر على نيجيريا».

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