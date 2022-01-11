«يونيدو» تتوقع تقليل الاعتماد على العنصر البشري في عالم ما بعد كورونا

ألقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لعام 2022، حول «مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة»، وتوقع التقرير ثلاثة اتجاهات مستقبلية للصناعة نتيجة لجائحة «كوفيد - 19».

ويتمثل أحد أهم هذه الاتجاهات في تسريع رقمنة وأتمتة الإنتاج الصناعي، مما يتيح التحكم عن بٌعد في المصانع، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

وأشار التقرير إلى ارتفاع استخدام الروبوتات الصناعية لكل 1000 عامل من 1.7 روبوت صناعي فقط لكل 1000 عامل عام 2000 إلى نحو 6 روبوتات لكل 1000 عامل عام 2020، وأصبح هذا الاتجاه واضحًا بشكل خاص بعد عام 2010 عندما بدأت كثافة الروبوت في النمو بوتيرة أسرع بكثير على المستوى العالمي.

آسيا ستصبح مركزا مهيمنا للإنتاج الصناعي

ويتمثل الاتجاه الثاني في تحول القوة الاقتصادية العالمية، ويشير التقرير إلى أن آسيا ستصبح مركزًا مهيمنًا للإنتاج الصناعي، فقد ارتفعت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في القيمة المضافة للصناعات التحويلية العالمية من 15% في عام 2000 إلى 45% في عام 2020.

التحول نحو الصناعة الخضراء لضمان الكفاءة

أما بالنسبة للاتجاه الثالث، فقد تمثل في التحول نحو الصناعة الخضراء لضمان الكفاءة والاستدامة من خلال انخفاض كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.