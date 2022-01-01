وزيرة الصناعة: أنشأنا 13 مجمعا صناعيا.. منها 10 في الصعيد فقط «فيديو»

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح خلال أسبوع الصعيد 5 مجمعات صناعية من إجمالي 10 أقيموا في الصعيد، موضحة أنه تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، من بينها 10 في محافظات الصعيد فقط، «إحنا مش مجرد نتيح مجمعات صناعية فقط، لكن بنعمل منطقة صناعية متكاملة»، وذلك خلال حوارها في برنامج «درع الوطن»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

العمل على إنشاء مجموعة من المصانع والورش

وأضافت «جامع»، أنه يجري العمل على إنشاء مجموعة من المصانع والورش، وتم دراسة الميزة التي تتمتع بها كل محافظة، والميزة النسبية الموجودة بها، ومدى توافر المواد الخام والمصانع الشبيهة لسكانها، متابعة: «عملنا تحديد لـ234 فرصة استثمارية في محافظات الصعيد، الـ234 فرصة مش معناها إنها 234 مشروع، لكن الفرصة ممكن تطلع منهم أكثر من مشروع وفقا للاحتياج، كما أن أهل الصعيد نفسهم عندهم طموح عالي جدا إنهم يستثمروا».

العائق الذي كان يعيق المستثمرين في الصعيد هو توفير «المكان»

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أن العائق الذي كان يعيق المستثمرين في الصعيد توفير «المكان»، «كان أي حد عاوز يستثمر ميلاقيش مكان أو بنية تحتية مؤهلة للاستثمار، دلوقتي بقى عملنا على إنشاء مصانع جاهرة برخصتها ومستوفية كل حاجة، وهنقدم لهم كل التيسيرات حتى التيسيرات المالية من خلال إتاحة تمويل مناسب بفائدة مبسطة وفترات طويلة للسداد، وكل مجمع فيه منطقة معارض يعرضوا فيها منتجاتهم عشان تبقى وسيلة جذب تيجي من الخارج، ونشركهم في معارضنا داخليا وخارجيا».