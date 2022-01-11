1240 مشاركا في اختبارات «منشد الشارقة» من 5 دول.. ومصر تتصدر بـ319 متسابقا

أعلن برنامج منشد الشارقة، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن انتهاء جولة الاختبارات الأولية لدورته الـ 13 بمشاركة 1240 موهبة إنشادية من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، تقدموا لاختبارات الأداء التي جرت في كلّ من مصر الإمارات، والجزائر، والمغرب، والأردن، والسعودية، وعبر الإنترنت، للكشف عن المواهب المتميزة في الإنشاد والتأهل إلى المرحلة القادمة من تصفيات البرنامج، ليتم اختيار متسابق من كل بلد.

مصر تتصدر المشاركات

واستقبلت لجنة الاختبارات الخاصة بالبرنامج في السعودية 42 مشاركاً بينهم مواهب إنشادية من اليمن والسودان وسوريا، وشارك في اختبارات الأداء في الجزائر 245 مشاركاً، وفي الأردن 59 مشاركاً بينهم مواهب من العراق وسوريا وفلسطين، فيما استقبلت لجنة التحكيم في الإمارات 37 مشاركاً من مختلف الجنسيات، وبلغ عدد الذين تقدموا للمشاركة في البرنامج في مصر 319 مشاركاً في اكبر مشاركة بدولة عربية، وفي المغرب 73 مشاركاً، وتقدم لاختبارات الأداء عبر الإنترنت 465 مشاركاً من جميع الدول العربية، ومواهب عربية من دول المهجر في أوروبا وأمريكا.

وقال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة: "شهد البرنامج إقبالاً واسعاً من حيث المشاركة في اختبارات الأداء، في دلالة على حرص مواهب الإنشاد على إظهار مواهبها من خلال منصة البرنامج، وبذلك يتعزز رصيد منشد الشارقة من حيث كونه أصبح بمثابة أكاديمية ومنارة للفن الهادف، وعامل جذب للمواهب التي تتحقق لها نجوميّة واسعة، وتثري خبراتها في مجال الإنشاد، من خلال التقاء المواهب المتنوّعة على أرض الشارقة".

مواهب متنوعة واجيال متعددة

وأضاف المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة: "ما يلفت انتباهنا في المواهب المشاركة في البرنامج هو الغنى والتنوع الفريد والمدهش لألوان الإنشاد، وقدرة الأجيال الجديدة من المواهب الشابة على نقل إرث الفن الهادف وتطويره وتقديمه بأصوات جميلة، وهذا هو الهدف الذي يسعى إليه (منشد الشارقة) ويتحقق مع كل دورة من البرنامج، من خلال تقديم نجوم ينطلقون في عالم الإنشاد لإمتاع الجمهور بالفن الراقي الذي يمزج بين جماليات الأداء العذب والفن الراقي والكلمة الهادفة".

ويعد برنامج منشد الشارقة أحد أهم برامج المسابقات الهادفة إلى اكتشاف المواهب الإنشادية في الوطن العربي، حيث أسهم على مدى 15 عاماً في تخريج عشرات المنشدين الذين أصبحت لهم مكانتهم البارزة في هذا المجال، وبات لهم حضورهم الكبير في أوساط الفن الهادف.