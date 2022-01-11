إغلاق 46 قسما و11 مدرسة فى تونس بسبب تفشي فيروس كورونا بين الطلاب

أغلقت تونس، عددًا من المدارس والمنشآت التعليمية، اليوم الثلاثاء، مع التزايد المستمر للإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، لتصل إلى 46 قسما و11 مؤسسة.

وقال مدير الطب المدرسي والجامعي في تونس، لطفي بن حمودة، إنّ الوضع الوبائي في المؤسسات التعليمية شهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، آخرها 3 إصابات متزامنة، وفقًا لموقع إذاعة «نسمة» التونسية.

ومن جانبه، قال وزير التربية التونسي، فتحي السلاوتي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أمس، إنه جرى إغلاق نحو 5 مدارس، فى حين أوقفت الحصص الدراسية لـ31 صفا، بسبب تفشي الفيروس، مضيفا أنه ينظر في إمكانية تقديم موعد العطلة المدرسية المقررة في مارس المقبل، مع استبعاد العودة إلى المدارس للحد من الانتشار السريع للفيروس والحفاظ على التباعد الاجتماعي والجسدي بين الطلاب، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستى» الروسية.

تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا فى تونس

وكانت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، اقترحت أمس الإثنين، عودة فرض حظر تجوال ليلي ومنع الفعاليات الثقافية والرياضية والتجمعات لمدة 3 أسابيع، وذلك بهدف محاربة فيروس كورونا ومتحوراته، حيث تأمل تونس في تفادي الموجة الجديدة المشابهة لتلك التي شهدتها البلاد في الصيف الماضي، وتسببت في أعداد قياسية للإصابات بلغت نحو 10 آلاف إصابة يوميا، فيما فاق عدد الوفيات 150 حالة في اليوم، وأدى ذلك إلى ضغط شديد في المستشفيات.

إصابات فيروس كورونا في تونس

وسجلت وزارة الصحة في تونس، اليوم، ألفين و579 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 743 ألفًا و 838 إصابة، فى حين بلغ إجمالي الوفيات 25 ألفًا و 665 وفاة.