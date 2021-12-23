عضو بلجنة مكافحة كورونا: تونس لن تبقى في منأى عن انتشار «أوميكرون»

أكد الدكتور أمين سليم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس، اليوم الخميس، أن تونس لن تبقى في منأى عن انتشار متحور أوميكرون، مرجحًا تسجيل حالات للإصابة محلية بهذه السلالة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بالنظر إلى انتشارها الواسع في أوروبا.

احتمال وجود حالات محلية للإصابة بمتحور أوميكرون فرضية قائمة

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن احتمال تواجد حالات محلية للإصابة بهذا المتحور في تونس فرضية قائمة، وذلك نظرا لأن علامات الإصابة به خفيفة وشبيهة بالنزلة الموسمية، لافتًا إلى أن التقصي عن هذا المتحور يبقى أمرًا صعبًا لأنه يتطلب إجراء التقطيع الجيني للحالات الإيجابية.

سليم: التقصي عن أوميكرون شبيه بالبحث عن إبرة في كومة قش

واعتبر «سليم» أن ارتباط تونس في مجال السفر وتنقل الأشخاص مع أوروبا ودول أفريقيا جنوب الصحراء يجعل من السهولة انتقال هذا الفيروس وتسربه إلى تونس، واصفًا التقصي عن أوميكرون بأنه شبيه بالبحث عن إبرة في كومة قش باعتبار صعوبة هذه المهمة.

ولم يستبعد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فرضية تسرب حالات لم يقع اكتشافها بعد تكون حاملة للإصابة بهذا المتحور في تونس، معربًا عن الأمل في أن لا يترافق انتشاره في الفترة المقبلة بتسجيل حالات إصابة ذات خطورة.

فرض جواز التلقيح اللازم لدخول الأماكن العمومية والخاصة أدى لتزايد عدد الملقحين

وعن جواز التلقيح، أشار «سليم» إلى أن فرض جواز التلقيح الذي يجب إظهاره لدخول الأماكن والمؤسسات العمومية والخاصة يحرم غير حاملي الجواز من العمل والسفر، أدى إلى تزايد عدد الملقحين وهو ما سيدعم الوقاية من أية موجة ناتجة عن تسرب متحور «أوميكرون».

وحذر عضو اللجنة العلمية من تخلي المواطنين عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حيث ستكون نتيجته تزايد الإصابات.

وأعلنت تونس في وقت سابق عن رصد 5 حالات جديدة للإصابة بالمتحور أوميكرون لوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء لتضاف إلى الحالة الوحيدة المسجلة في بداية الشهر الحالي.